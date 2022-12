Senadores dos Estados Unidos (EUA) resolveram um impasse relacionado à imigração nesta manhã, chegando a um acordo sobre emendas que abre caminho para a aprovação do projeto de lei de gastos públicos no valor de US$ 1,65 trilhão. “Votaremos todas as emendas em ordem e depois votaremos a aprovação final”, afirmou Chuck Schumer, líder da maioria no Senado.

Schumer pediu aos senadores para tentar permanecer nas cadeiras durante a sessão desta quinta-feira (22) para votar rapidamente as emendas restantes. Ao todo, mais de uma dezena de projetos devem ser votados.

Os legisladores relataram que o atraso nas negociações aconteceu devido aos esforços republicanos para obter aprovação da emenda no Título 42, que permite a expulsão de imigrantes de volta ao México após cruzar a fronteira com os EUA ilegalmente.

Os senadores vinham tentando chegar a um acordo sobre os termos para interromper o debate de imigração e proceder à votação do projeto de financiamento do governo para o ano fiscal de 2023. O projeto de lei, que manteria o governo financiado após 23 de dezembro, também traz 45 bilhões de dólares em ajuda para Ucrânia e aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), além de grandes aumentos nos gastos militares e domésticos. Fonte: Dow Jones Newswires.