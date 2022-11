A grande atuação de Richarlison na vitória da seleção brasileira por 2 a 0 sobre a Sérvia, com direito a um lindo gol de voleio, não agradou a todos. Cassano, ex-atacante de Itália, Real Madrid e Milan e atualmente comentarista, fez duras críticas ao camisa 9 de Tite.

“Richarlison é horrível. A verdade é que, no segundo gol, ele dominou mal e acertou aquele chute, enquanto o outro foi para um gol vazio. Ele não tem nada a ver com os outros atacantes do Brasil. Richarlison é muito ruim. Pagaram 75 milhões de euros nele e ele não sabe dominar uma bola”, disse o italiano, em entrevista ao canal BoboTV.

Em campo, no entanto, Richarlison vem mostrando o oposto e tem números melhores do que o ex-atacante da Itália. Ambos disputaram por suas respectivas seleções 39 partidas. O brasileiro anotou 19 gols, contra apenas 10 do italiano.

Cassano esteve na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Na ocasião, a equipe italiana caiu na fase de grupos, que teve como classificados Uruguai e Costa Rica. Já Richarlison, campeão da Copa América de 2019 e medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio, disputa, no Catar, o seu primeiro Mundial.

Com Richarlison, o Brasil volta a campo nesta segunda-feira, às 13h (horário de Brasília), no 974 Stadium, diante da Suíça. A seleção brasileira é a líder do Grupo G, com os mesmos três pontos dos suíços. Camarões e Sérvia ainda não pontuaram.