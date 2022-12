A ex-BBB Gizelly Bicalho revelou na quinta-feira, 29, que sofreu um acidente na Bahia. A advogada compartilhou nas redes sociais que o carro que ela estava foi arremessado devido aos buracos na estrada e só parou 100 metros à frente.

Isso ocorreu quando a influenciadora seguia de carro para Caraíva, na Bahia.

Gizelly disse que ficou com um machucado na cabeça porém mais ninguém saiu ferido. “Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai. Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado. Estrada do Prado para Itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar”, iniciou o relato. “Mas, quando estávamos passando nesse buraco fomos surpreendidos com esse caminho no nosso fundo que não conseguiu freiar [sic!] e fomos arremessados, mas ninguém se feriu”, afirmou.