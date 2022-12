Ex-namorada de Fiuk, Thaisa Carvalho publicou na quarta-feira, 7, uma série de storys em que se dizia “humilhada” pelo cantor. Ela disse ter recebido vídeos em que era possível vê-lo entrando no dark room da Farofa da Gkay. “Era muito mais que um relacionamento. Era uma história de mais de 10 anos”, disse. “Como mulher, não podia ficar calada.”

Thaisa disse que não sabia que ele estava no evento e que estava “muito triste” com a maneira que o término foi divulgado. Não tive nem tempo de contar para minha família, eles ficaram sabendo junto com vocês”, disse.

Também na quarta, 7, o influencer Álvaro Xaro tinha publicado uma foto do cantor na piscina do hotel onde foi realizada a Farofa da Gkay, em que dizia “passando para soltar em primeira mão que Fiuk está solteiro”.

A atriz disse que lamentava a forma como as coisas estavam acontecendo. Afirmou também que Fiuk ainda mandava mensagens a ela, alegando que estava sofrendo e “tendo crises”. “Então, gente, é assim: não somos mais um casal. Ele está solteiro e eu também estou”, disparou.

Fiuk diz que ‘não está de curtição’

Após a repercussão do posicionamento de Thaisa, Fiuk publicou seu posicionamento no Instagram. Segundo o cantor, já há um tempo que o relacionamento acabou e que não havia tornado o assunto público em respeito à ex. “O assunto só veio agora porque foi a minha primeira aparição pública como solteiro”, escreveu.

Fiuk ainda disse que “não estava de curtição na Farofa”. “Se eu tivesse feito alguma coisa, vocês saberiam pelos ‘Instas’ de fofoca que estão cobrindo tudo a todo vapor”, argumentou. “Também tenho que respeitar o meu tempo para digerir o término, pois nenhum término é fácil”, completou.