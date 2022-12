O ex-jogador e treinador sérvio Sinisa Mihajlovic morreu nesta sexta-feira, 16, aos 53 anos, de acordo com informações da família do técnico. Ele havia sido diagnosticado com leucemia em 2019.

A mulher Arianna e seus cinco filhos lamentaram a “morte injusta e prematura” de Mihajlovic. “Em luto, comunicamos a morte injusta e prematura do marido, pai, filho e irmão exemplar, Sinisa Mihajlovic. Um profissional único, extraordinário, disponível e bom para todos. Ele lutou corajosamente contra uma doença horrível”, disse nota divulgada pela família.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, destacou a luta de Mihajlovic contra a leucemia. “Você lutou como um leão tanto no campo como na vida”, escreveu Meloni no Twitter.

Sinisa Mihajlovic ganhou destaque no futebol italiano após passagens importantes pela Roma, Sampdoria, Lazio e Inter de Milão. Como treinador, teve seu maior desafio comandando o Milan na temporada 2015/2016. O técnico também tem passagens pela seleção da Sérvia.

Seu último trabalho foi à frente do Bologna. O treinador foi demitido do cargo em setembro deste ano após desempenho ruim no Campeonato Italiano. Mihajlovic estava no clube desde 2019 e somou 46 vitórias em 142 partidas.