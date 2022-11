Sem convencer, Portugal estreou na Copa do Mundo com uma vitória sobre Gana por 3 a 2, nesta quarta-feira. No primeiro tempo, os portugueses tiveram uma atuação sem inspiração. Depois do intervalo, a partida teve cinco gols, emoção e quase teve um empate nos últimos minutos. Para o técnico Fernando Santos, que enfrenta uma longa cobrança por melhor desempenho, disse que a equipe teve paciência em excesso para superar a defesa ganesa.

“Disse aos jogadores ao intervalo que era preciso ter paciência, mas tanta O jogo estava tão bloqueado… se nós só temos paciência, não vamos fazer golos. Eles perceberam e tentaram, entraram para o jogo para modificar o tipo de jogada. Foi isso que aconteceu e o pênalti surgiu dessa forma. Depois, sofremos gols que vínhamos do nada. Ninguém pode sofrer gols que vêm do nada”, explicou à CNN Portugal.

“Naqueles momentos de tensão final você não consegue ver tudo, vamos agora ver o jogo, com calma, e assimilar o que temos de melhorar. O que deveríamos ter feito? Isso é fácil, tínhamos de guardar a bola e sair em contra-ataque, tivemos oportunidades para marcar o quarto gol”, lamentou o treinador.

A seleção portuguesa abriu o placar com Cristiano Ronaldo, de pênalti. O craque fez história ao se tornar o primeiro jogador a marcar em cinco Copas do Mundo. O camisa 7 foi exaltado pela imprensa lusitana após a atuação destacada.

O lateral-esquerdo Raphael Guerreiro disse que Portugal está no caminho certo no Mundial. A vitória coloca a seleção lusitana na liderança do grupo H já que o outro confronto terminou empatado sem gols entre Coreia do Sul e Uruguai.

“O jogo estava muito difícil no fim, mas o mais importante é a vitória. Vamos já focar no próximo jogo”.

Portugal agora enfrentará o Uruguai, na segunda-feira, às 16h (de Brasília) e encerra a fase de grupos diante da Coreia do Sul, na sexta, às 12h.