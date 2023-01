Militares do Exército retiraram hoje caixas d’água e estruturas instaladas no acampamento de bolsonaristas radicais em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília. As informações são do G1.

Nos últimos dias, os militares já vinham recolhendo tendas e objetos abandonados por bolsonaristas radicais que haviam deixado o local ao longo das últimas semanas. Cerca de 100 bolsonaristas ainda estão acampados de forma ilegal em frente ao QG.

Na manhã desta quinta, a TV Globo registrou caixas d’água que abasteciam o acampamento sendo desinstaladas e embarcadas em caminhões. Bolsonaristas radicais que acampam no local retiraram a água dos recipientes.

Um caminhão-pipa também estava na região, mas foi impedido de acessar a área ocupada ilegalmente pelo grupo.