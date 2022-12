Uma explosão de grandes proporções destruiu totalmente a franquia do restaurante Vasto e parcialmente o vizinho Coco Bambu, do mesmo grupo, no bairro de Fátima, na zona Leste de Teresina, na manhã desta quarta-feira, 21. Ao menos duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital com quadro estável. A suspeita é de que um vazamento de gás tenha provocado o incidente, que afetou e abalou as estruturas de imóveis em quatro quadras nos arredores.

A explosão aconteceu por volta das 6h30, quando os restaurantes estavam vazios. Uma caminhonete estacionada em frente ao Vasto, que abriu no local há menos de um mês, em 28 de novembro, também ficou destruída. O estrondo foi ouvido em vários pontos da capital piauiense e muita gente foi acordada pelo barulho.

Uma das proprietárias dos dois restaurantes informou que a seguradora já foi acionada e agradeceu “pelo livramento” por não ter havido mortes.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e Polícia foram acionados e isolaram a área. Pelo menos quatro quadras foram afetadas e as equipes trabalham no levantamento dos danos às estruturas dos imóveis, que tiveram fachadas, tetos e paredes destruídas.

Segundo as informações iniciais, as cozinhas dos dois restaurantes funcionavam de forma integrada. O cenário no entorno é de “guerra”, com muitos estilhaços de vidro, destroços e pedaços de concreto espalhados nas ruas.

O trânsito na região foi desviado. A principal preocupação agora é com a possibilidade de desabamento dos imóveis afetados. Segundo os bombeiros, não há risco de novas explosões.