(Foto: Rodrigo Fonseca/CMC)

Na manhã de terça-feira (11), enquanto os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba se preparavam para ouvir dos secretários de Educação e Defesa Social os planos para prevenir ataques às escolas da capital, uma fake news começou a circular nos grupos de Whatsapp que os parlamentares participam. O boato foi trazido ao plenário no início da sessão e dizia que um jovem armado e com artefatos, “que podem ser coquetéis Molotov”, tinha sido apreendido pela Guarda Municipal em frente a uma escola na Regional Cajuru.

Rapidamente, Serginho do Posto (União) pediu a palavra para esclarecer o ocorrido, informando que “um rapaz fez um assalto a uma panificadora com uma arma de brinquedo e foi detido em frente à unidade educacional pela Guarda Municipal”. “Ele não adentrou a escola”, confirmou o vereador, que buscou o contato com a chefe do Núcleo do Cajuru, Marta de Lima, que estava na CMC para a apresentação da secretária de Educação, Maria Bacila. Para tranquilizar familiares, o vereador pediu a divulgação do desmentido sobre o incidente.

“Tem que combater essas fake news, tem que punir e prender”, disse, na sequência, João da 5 Irmãos (União), que também atua na região. “Grupos estão sendo montados, de whatsapp, com mães e pais em pânico. Daí a fake news se espalha e causa mais medo ainda”, alertou Sidnei Toaldo (Patriota), pedindo apoio dos parlamentares no combate à desinformação. Ontem, Maria Bacila informou que funcionários e alunos têm treinamentos recorrentes sobre como agir em situações de emergência e Péricles de Matos, da Defesa Social, confirmou que as escolas municipais têm vigilância em tempo real e em sistema de alerta.

“Eu assevero a cada pai e mãe que têm seus filhos no sistema municipal de educação que tenham tranquilidade, pois temos tecnologia, protocolos e pessoas preparadas para fazer a intervenção. Das cidades do Brasil, Curitiba é a melhor preparada para enfrentar eventos dessa natureza”, afirmou ontem o secretário de Defesa Social. João da 5 Irmãos destacou a decisão da Prefeitura de Curitiba de reforçar o patrulhamento nas escolas, dobrando o número de viaturas à disposição só nas unidades educacionais, de 10 para 20 equipes.

Concordando com os colegas sobre os malefícios da desinformação na internet, Dalton Borba (PDT) declarou ser a favor da regulação das redes sociais. “Não é uma competência desta Câmara Municipal, mas podemos nos manifestar formalmente ao Congresso Nacional para que tenhamos uma legislação que traga um pouco de controle sobre o uso das redes sociais e da internet, porque essas comunicações que são feitas em ambientes obscuros instigam ou facilitam a prática desses crimes”, opinou. “Precisamos agir com muita firmeza e convicção naquilo que pode coibir a prática desses crimes tão odiosos”, concluiu Borba.