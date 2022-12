A Fifa informou, neste domingo, que cerca de dois milhões de torcedores compareceram ao Fan Festival, em Doha, no Catar, durante o período dA Copa do Mundo, para acompanhar jogos em um telão de 1,8 metros quadrados, participar de atividades esportivas e ouvir música com atrações internacionais em um local de 145 mil metros quadrados. Por dia, o público atingiu 70 mil pessoas.

“Depois de anos de esforço, foi uma alegria ver tantas pessoas de todo mundo compartilhando seu entusiasmo pelo futebol”, disse Mead al-Emadi, diretor do complexo do Comitê Supremo de Organização e Legado (CS) da Copa do Catar.

“Construir pontes entre o Oriente e o Ocidente é uma parte importante do legado da organização da primeira Copa do Mundo no Oriente Médio e mundo árabe, e o Fifa Fan Festival tem desempenhado um papel importante neste processo. Eu quero agradecer a minha incrível equipe pelo esforço que têm feito nos últimos anos, ao se unirem para realizar este projeto extraordinário. Este sucesso não teria sido possível sem seus esforços incansáveis”, acrescentou.

“O Fifa Fan Festival provou ser a alma do torneio, ao reunir milhões de fãs de todos os cantos do planeta para compartilhar e expressar sua paixão pelo esporte. Esta festa perfeita complementa o maior espetáculo do planeta: a Copa do Mundo da Fifa”, disse Gerdine Lindhout, diretora de Marketing de Experiências e Promoção Fifa.