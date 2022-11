Horas após ser cortado da delegação camaronesa para o jogo contra a Sérvia e também do restante da Copa do Mundo de 2022, o goleiro André Onana foi confirmado como fora da equipe pela federação de futebol local, a FECAFOOT. De acordo com a instituição, a decisão foi inteiramente baseada no respaldo do treinador Rigobert Song, que teria tido um desentendimento tático com o atleta, e pela “coesão” do grupo.

Não foi informado o motivo concreto da exclusão do jogador, que atualmente defende a italiana Inter de Milão e teve passagem marcante pelo Ajax, da Holanda, que lhe rendeu destaque internacional. A especulação da imprensa internacional é de que Song queira um estilo mais tradicional, que não envolva o arqueiro jogar com os pés, característica de Onana. Titular absoluto da seleção africana, ele foi substituído por Devis Epassy, do Abha, da Arábia Saudita, no duelo com os sérvios.

Na manifestação oficial, foi destacado que o técnico tem o apoio da Federação Camaronesa de Futebol e sua política de disciplina. “A FECAFOOT reafirma seu compromisso em criar uma atmosfera pacífica para a equipe e provê-los de instalações adequadas para uma performance excepcional”, disse a nota que ainda citou “total suporte ao treinador e sua equipe na implementação da política da federação destinada em preservar a disciplina, complementariedade e coesão dentro do time nacional”.

Não se sabe por quanto tempo Onana ficará suspenso. Segundo a instituição, a remoção do grupo é por “tempo indeterminado”. Fora da zona de classificação e com chances difíceis de avançar ao mata-mata, é possível que ele nem entre mais em campo no Catar.

ONANA FOI DESTAQUE NA HOLENADA E PIVÔ DE POLÊMICA EM 2021

A trajetória do goleiro nos gramados está ligada a uma lenda do futebol camaronês. Foi por meio da Fundação Samuel Eto’o, entidade criada pelo ex-jogador e ídolo do Barcelona para fomentar saúde e educação através do esporte no país africano, que o goleiro chegou às categorias de base do Barcelona, aos 14 anos. Uma sanção imposta pela Fifa ao time catalão pelo descumprimento de regras na transferência de estrangeiros o deixou fora de ação por 18 meses. Ele se transferiu para o Ajax, onde teve grande destaque.

A carreira de Onana ainda foi interrompida abruptamente em fevereiro de 2021. Depois de acordar com uma dor de cabeça, o camaronês tomou o que acreditava ser uma aspirina, mas na verdade ingeriu acidentalmente um medicamento que havia sido prescrito para sua mulher grávida, com a substância furosemida, diurético proibido pela Agência Mundial Antidopagem (Wada, sigla em inglês).

O goleiro alegou que apesar das embalagens não serem parecidas, as pílulas eram. A versão foi aceita pela Uefa, mas não impediu que a entidade o banisse de qualquer atividade relacionada ao futebol por 12 meses. Ele ficou impedido não só de jogar como também de treinar com os companheiros de equipe.

Apesar da trajetória vitoriosa, o camaronês decidiu não renovar o contrato com o time holandês para aceitar uma proposta da Inter de Milão e assinou com o clube italiano sem custos até 2026.