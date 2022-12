Quatro dias após o fim da Copa do Mundo do Catar, a Federação de Futebol da Polônia anunciou nesta quinta-feira a saída do técnico Czeslaw Michniewicz. A entidade decidiu que não vai renovar o contrato do treinador, que tem vínculo com a equipe somente até o dia 31 deste mês.

Michniewicz conduziu a seleção polonesa à fase de mata-mata do Mundial pela primeira vez em 36 anos, no Catar. Nas oitavas de final, a Polônia foi eliminada pela França, que veio a ficar com o vice-campeonato, por 3 a 1. “Por isso, Czeslaw Michniewicz merece um agradecimento”, disse o presidente da federação, Cezary Kulesza.

O treinador assumiu o comando da equipe no início deste ano para substituir, de forma inesperada, o português Paulo Sousa, que rompeu seu contrato com a seleção polonesa para aceitar proposta do Flamengo – o treinador foi demitido pelo clube brasileiro em junho.

De acordo com a imprensa polonesa, os jogadores mais experientes da seleção estavam insatisfeitas com Michniewicz por conta da queda nas oitavas. Jornais do país também revelaram que o elenco estava incomodado com a própria federação em razão de bônus que receberiam do governo, pela participação na Copa.

Oficialmente, a federação apontou que tomou a decisão pela saída do técnico devido à “boa condução da seleção nacional numa direção ao seu desenvolvimento”. A entidade afirmou que vai começar a buscar um novo treinador para o time.

Antes de levar a Polônia ao mata-mata, algo que não acontecia desde o Mundial de 1986, o treinador foi decisivo ao classificar o time polonês para a Copa porque assumiu a equipe pouco antes da repescagem das Eliminatórias.

A seleção da Polônia volta a campo somente em março para a disputa das Eliminatórias da Eurocopa de 2024. No dia 24, vai visitar a República Checa.