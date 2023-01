Agência do Trabalhador – Foto: Gilson Abreu/AEN

A Agência do Trabalhador de São José dos Pinhais realiza nesta segunda-feira (30) um Feirão de Emprego com mais de 700 vagas ofertadas por 11 empresas instaladas na região da Grande Curitiba.

As oportunidades de emprego são para as funções de auxiliar de produção, auxiliar de logística, repositor, operador de caixa, balconista, entre outras.

O feirão será realizado no Núcleo de Esporte e Lazer Quissisana, a partir das 9h. Os interessados devem comparecer com carteira de trabalho física ou digital e currículo atualizado.

Serviço:

Dia: 30 de janeiro, segunda-feira

Horário: 9 horas

Local: Rua Giocondo Dall Stela, 631 – São José dos Pinhais – PR