As tradicionais Feiras Especiais de Páscoa da Osório e da Santos Andrade começaram na semana passada atraindo visitantes e incentivando os produtores de artesanato e de alimentação.



A Feira da Osório pode ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h30 às 19h30, e a da Praça Santos Andrade de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 18h30. Ambas funcionam até 15 de abril.



São 61 feirantes apresentando e vendendo seus produtos na Praça Osório, além das 26 opções gastronômicas. Na Santos Andrade, há três barracas de exposição e três de gastronomia.



Entre as artesãs que participam está Rubia Rios, que produz bonecas e bichinhos e fez peças especiais para a Feira de Páscoa da Osório, com temática de coelho. Rubia relata que a feira é especial



Maria de Lourdes Wizenffat é artesã. Ela vende uma variedade de produtos artesanais, como porta-bombons, cestas e mochilas. Maria espera zerar seu estoque de Páscoa, e comenta que também preparou peças não relacionadas à data, já que a feira vai até o dia 15 de abril.