O técnico Luiz Felipe Scolari anunciou na tarde deste domingo, 13, sua aposentadoria como treinador de futebol. Após comandar o Athletico-PR até a final da Libertadores contra o Flamengo, Felipão deixa o comando do clube e admitiu que deve assumir uma nova posição na equipe: diretor técnico.

O anúncio ocorreu em uma live do Athletico-PR e o provável novo cartola do Furacão não perdeu tempo e indicou quem deve ser o próximo técnico do time rubro-negro: o atual auxiliar técnico da equipe, Paulo Turra.

“Poderei, deverei parar como treinador. Já estou indicando e já falei com o presidente que o novo treinador da nossa equipe será o Paulo Turra e eu estarei como diretor técnico”, disse Felipão em entrevista à Furacão Live.

Um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, Felipão acumula 27 títulos em suas quatro décadas como técnico. Bicampeão brasileiro e da Libertadores, tetracampeão da Copa do Brasil e campeão mundial com a seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari dá adeus à vida de técnico aos 74 anos.