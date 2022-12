Campeão sul-americano de salto em altura em 2021, o brasileiro Fernando Ferreira recebeu uma suspensão de três meses, aplicada pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU, na sigla em inglês), após um exame de doping identificar em seu organismo a presença de Carboxy-THC, derivado do tetrahidrocanabinol (THC), principal substância psicoativa da maconha. Após o teste, o atleta disse que usou a planta de forma recreativa, sem intenção de obter vantagens esportivas.

A amostra de urina do brasileiro foi coletada no final de agosto, durante a competição True Athletes Classics, em Leverkusen, na Alemanha. No meio de setembro, um laboratório alemão credenciado da WADA, em Colônia, reportou o doping. O THC, de origem sintética ou natural, é listado entre substâncias proibidas e também classificado como substância de abuso.

Ao ser notificado, Ferreira escreveu um comunicado à AIU e revelou que fez uso recreativo de maconha dois dias antes da competição na Alemanha, o que amenizou as possibilidades de punição “Após análise da explicação fornecida pelo atleta, a AIU foi convencida de que a ingestão de cannabis ocorreu fora da competição e não teve relação com desempenho esportivo”, concluiu a entidade.

A punição é contada a partir do dia 16 de novembro, portanto o atleta já cumpriu um mês e pode voltar a competir em fevereiro. Com isso, estará livre para participar do Sul-Americano de São Paulo, em julho, do Mundial de Atletismo de Budapeste, em agosto, e dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em novembro. Fernando recebeu a opção de reduzir a pena para um mês, caso aceitasse participar de um programa de reabilitação, mas abriu mão da possibilidade.

O saltador tem 27 anos e foi campeão do Sul-Americano de 2021, disputado em Guayaquil, no Equador, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde terminou com o 21º lugar. Em 2022, teve alguns bons resultados, entre eles um ouro conquistado no justamente no campeonato em Leverkusen, mas a punição fez com que perdesse a medalha.