Fernando Lázaro não perdeu em partidas oficiais como técnico interino do Corinthians. Foram seis vitórias e um empate. Mas a primeira impressão de sua equipe, agora que foi oficializado no cargo, não foi das melhores. Nesta sexta-feira, o treinador convocou o time sub-20 para um jogo-treino e a molecada levou a melhor, ganhando por 2 a 0.

A esperança de o torcedor saber qual time Fernando Lázaro deve levar a campo no começo de 2023 acabou não se concretizando. Ainda com enorme falta de ritmo de jogo, o comandante optou por mesclar sua equipe, com duas escalações diferentes em cada tempo e misturando muitos candidatos à vaga de titular.

Jovem promessa de somente 16 anos e esperança corintiana para a Copa S~]ao Paulo de Futebol Júnior, o atacante Pedrinho, de somente 16 anos, fez um belo gol para o time sub-20 no primeiro tempo das atividades. Ele veio de trás, driblou Roger Guedes, tabelou e bateu de cavadinha, encobrindo Cássio. No segundo tempo, Juninho definiu o resultado.

O atacante vem trabalhando com os titulares faz alguns dias. Considerado grande joia da base, o menino de 16 anos é uma aposta da direção para brilhar no time profissional em breve. Há alguns anos que o clube não cria um nome de peso e todos confiam que Pedrinho pode acabar com esse “jejum” de revelações.

Na última atividade antes da pausa para o Natal – o time terá folga nos dias 24 e 25 – Fernando Lázaro separou os experientes zagueiros Gil e Balbuena, por exemplo, assim como Roger Guedes e Yuri Alberto estavam em formações distintas. Maycon e Fausto Vera atuaram juntos, em demonstração de que devem formar a dupla. Du Queiroz seria o sacrificado.