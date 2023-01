Fernando Lázaro terá um 2023 diferente. Acostumado a auxiliar os comandantes do Corinthians com análise de desempenho de adversários, aos 41 anos ele iniciará oficialmente sua carreira de treinador efetivo – dirigiu o clube interinamente em sete oportunidades em 2022. O treinador garante que a torcida terá muitas alegrias na temporada.

“A Fiel pode esperar um grande ano. A gente está trabalhando bastante e bem. Um início de pré-temporada muito bom, a gente conseguiu utilizar bem o tempo num cenário diferente, não tão simples, pegando período de férias, mas os atletas entenderam a importância deste ganho de preparação”, afirmou o novo comandante.

A animação do técnico vem pelo fato de a equipe ter mantido sua espinha dorsal. De reforços, o Corinthians anunciou somente o lateral Matheus Bidu e o atacante Romero, que vêm trabalhando como opções. Fábio Santos, na esquerda, e Giuliano como um falso ponta estão no time principal.

“A gente tem trabalhado bastante. Vai ser um ano de muito trabalho e de estar preparado para disputar coisas que o Corinthians necessita em seu patamar”, disse Lázaro. “O clube retomou o processo de crescimento e necessita disputar nos patamares que cabem em sua grandeza. Isso que vamos buscar.”

O primeiro teste do ‘novo Corinthians’ foi com derrota por 2 a 0 para o sub-20. Mesmo assim, Lázaro viu progresso na equipe, que deve ter muitos medalhões. A defesa será a mesma que fechou 2022, com Cássio, Fágner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. As dúvidas estão na formação do meio.

Du Queiroz dará lugar para Maicon e Fausto Vera deve ser o segundo volante, com Renato Augusto armando o time. Ocorre que Paulinho está recuperado e também pode pintar no time, o que sacrificaria Giuliano, trabalhando como um falso ponta, com Róger Guedes e Yuri Alberto na frente.