Cristiano Ronaldo não teve uma estreia exuberante na vitória de Portugal por 3 a 2 sobre Gana na última quinta-feira, mas acabou arrancando muitos elogios do técnico Fernando Santos. O atacante, que se tornou o primeiro a fazer gols em cinco Copas do Mundo, foi colocado pelo treinador na prateleira de grandes nomes do futebol, a exemplo de Pelé, Maradona e Eusébio.

“Os feitos do Ronaldo, um dos melhores jogadores de sempre, o melhor marcador de sempre. Ronaldo é um fenômeno, como era Pelé, Maradona, Messi e por aí fora. É gente que daqui a 50 anos ainda vamos continuar a falar. Uma das pessoas de quem mais falo com os meus amigos chama-se Eusébio da Silva Ferreira, com quem joguei há 50 anos e que para mim era um dos melhores jogadores do mundo. Continuamos sempre a falar deles. Em Portugal e no mundo continuamos a falar dele”, disse o treinador.

O atacante, que está sem clube após a saída conturbada do Manchester United, abriu o caminho para Portugal ao fazer o primeiro gol da seleção na Copa do Brasil. Ele mesmo sofreu o pênalti e o converteu para iniciar o triunfo português. A falta, no entanto, dividiu opiniões, mas foi defendida pelo treinador.

“Se o VAR achasse que valia a pena e realmente houvesse dúvida na questão do pênalti, ou em relação ao lance do jogador de Gana, ou de João Félix, ele teria chamado. Se o VAR não o fez, é porque o VAR, ao visualizar o lance, achou que não”, completou.

A vitória colocou Portugal na liderança do Grupo H, com três pontos, seguido por Coreia do Sul e Uruguai, ambos com um. Gana é a única que não pontuou.

O próximo compromisso de Portugal é diante do Uruguai, considerado como o duelo mais difícil do grupo. O jogo acontecerá na segunda-feira, às 16h, no Lusail Stadium.