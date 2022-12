A Ferrari confirmou a data em que torcedores vão conhecer o modelo 2023 do famoso carro da Fórmula 1. O lançamento oficial foi marcado para o dia 14 de fevereiro, quase 10 dias antes do início da pré-temporada, a ser realizada novamente no Circuito de Sakhir, no Bahrein.

O time italiano ainda não divulgou nenhuma informação sobre seu novo carro. Nem mesmo o nome do modelo foi revelado. A Ferrari é a segunda a anunciar a data do lançamento do seu monoposto para 2023. A primeira equipe foi a Aston Martin, que passará a contar com o espanhol Fernando Alonso a partir do próximo ano.

O modelo deste ano fez a Ferrari voltar a vencer na F-1. O carro F1-75 fez a equipe até sonhar com o título, que não veio e acabou nas mãos da Red Bull, tanto no Mundial de Pilotos, com Max Verstappen, quanto no Mundial de Construtores. Os italianos não vencem a disputa por equipes desde 2008.

Neste ano, a Ferrari chegou a liderar o campeonato, até com folga, com o monegasco Charles Leclerc. Mas uma série de erros da equipe e do piloto permitiram a virada de Verstappen, que selou o título com certa facilidade. A nova decepção custou o emprego de Mattia Binotto, que tinha longa trajetória na equipe.

Com a saída do italiano, a Ferrari contratou o engenheiro francês Frederic Vasseur para comandar a equipe. “Estou ansioso para trabalhar com uma equipe tão talentosa e apaixonada em Maranello para honrar a história e a herança da Scuderia e entregar resultados para nossos torcedores pelo mundo”, disse o novo dirigente do time.