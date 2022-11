A multidão que se reuniu na Fed Square, em Melbourne, para festejar a vitória da Austrália sobre a Tunísia no último sábado, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo do Catar, é o combustível extra que está motivando os atletas australianos a encarar a Dinamarca de olho em uma vaga às oitavas de final da competição. Vídeos divulgados da festa mostraram um grande clima de euforia dos torcedores pelo triunfo.

Autor do gol da vitória de 1 a 0 sobre os tunisianos, Mitchell Duke exaltou a festa dos torcedores e quer coroar esse momento com mais uma vitória no torneio. “Foi uma reação incrível ao nosso resultado e assim deve seguir”, comentou o jogador.

Após somar seus primeiros três pontos nesta edição da Copa do Mundo, a seleção australiana pode até empatar com a Dinamarca, desde que a Tunísia não vença a França. Com 100% de aproveitamento em dois jogos, o time de Mbappé está garantido nas oitavas. A Austrália aparece em segundo com três pontos enquanto Dinamarca e Tunísia somam apenas um ponto até aqui.

Badalado por ter marcado o gol que selou o único triunfo da equipe no Catar, Duke disse que o time está focado no duelo com os dinamarqueses. “Foi incrível conseguir esse resultado e obter a terceira vitória em uma Copa do Mundo. Mas não estamos felizes e satisfeitos. Sabemos que não ganhamos nada.”

Além de estudar o adversário minuciosamente, Duke demonstrou a disposição do elenco de encarar a Dinamarca sem medo. “Queremos mais e acreditamos que podemos sair do grupo e conseguir um resultado satisfatório. Esse é o nosso objetivo principal agora”, comentou.

A boa performance da França é outro ponto a favor dos australianos. “A França tem jogadores ávidos por prêmios individuais. Mbappé vai continuar querendo fazer gols. Estou esperançoso de que todos os jogadores franceses mantenham a mesma mentalidade (de vitória)”, falou o jogador australiano.