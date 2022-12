As comemorações pela vitória de Marrocos sobre a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, nesta terça-feira, causaram a prisão de pelo menos 100 pessoas em cidades da Bélgica e da Holanda, onde há grande quantidade de imigrantes marroquinos.

“Depois da vitória do Marrocos, um grande número de torcedores foi às ruas para comemorar, e a grande maioria se comportou corretamente”, informou a polícia da cidade holandesa de Roterdã em um comunicado. Foram 35 pessoas presas em momentos diferentes durante a terça-feira por jogarem fogos de artifício, insultarem a polícia e se recusarem a se identificar.

As forças de segurança também dispersaram muitos torcedores marroquinos em outras cidades holandesas, atingindo o número total de 55 prisões. Ao menos dez delas foram na capital Amsterdã, uma por jogar fogos de artifício em um banheiro, e outras por vandalismo e violência contra os serviços de emergência.

Em Haia também houve ao menos 10 prisões por violência pública. Segundo a polícia, a atmosfera na cidade era festiva e calma, mas isso mudou no final da noite, e alguns vândalos começaram a jogar fogos de artifício em policiais.

Na Bélgica não foi diferente. Em Bruxelas, as comemorações começaram em clima de festa, mas depois acabaram marcadas por depredação e confrontos, resultando em 119 detenções, segundo porta-voz da polícia. Os incidentes se concentraram principalmente em torno da Gare du Midi, onde alguns contêineres foram incendiados e jogados contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogêneo.