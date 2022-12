O Comitê Disciplinar da Fifa abriu processo neste sábado contra as federações da Argentina e Holanda pelos incidentes desportivos que aconteceram no jogo das quartas de final. No confronto, os sul-americanos garantiram vaga às semifinais da Copa do Mundo do Catar.

Em uma partida bastante tumultuada, o juiz Mateu Lahoz teve trabalho para acalmar o ânimo dos atletas. A Associação de Futebol Argentino pode sofrer punições por violações nos artigos 12 (Conduta imprópria de jogadores e dirigentes) e também o 16 (Ordem e segurança nas partidas) do Código Disciplinar.

O órgão da entidade que comanda o futebol mundial também abriu processo contra a Federação Holandesa de Futebol. A seleção europeia acabou sendo denunciada no artigo 12.

O ponto alto da confusão aconteceu quando o meia Leandro Paredes, da Juventus, chutou a bola na direção do banco de reservas da Holanda. Os jogadores da seleção laranja partiram para cima do argentino e uma confusão generalizada tomou conta da partida, que precisou ser interrompida.

Após o empate na prorrogação, mais um incidente foi detectado. No momento da cobrança de penalidade, o atacante argentino Lautaro Martínez também se estranhou com o goleiro Noppert, que foi em direção ao atleta quando ele se preparava para o tiro livre.

A Argentina acabou levando a melhor na disputa. Depois de um empate de 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação, a seleção sul-americana carimbou o passaporte para a decisão do mundial nos pênaltis. O duelo com a Croácia, pelas semifinais, está marcado para esta terça-feira.