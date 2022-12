O Conselho da Fifa tem em mãos o orçamento previsto para a Copa do Mundo 2026, que contará com 48 seleções e será disputada em três sedes: Estados Unidos, Canadá e México. O faturamento previsto pela entidade é de US$ 11 bilhões (cerca de R$ 58,5 bilhões).

O orçamento dos próximos quatro anos prevê um aumento de 50% da receita arrecadada na Copa do Catar. A entidade entende que terá mais receitas a partir de patrocínios e acordos de transmissão. A possibilidade de alguns jogos acontecerem em estádios da NFL também tem atraído outros investidores.

Em termos de comparação, a Fifa teve US$ 8,5 bilhões de receita com a Copa do Mundo no Catar, US$ 1 bilhão a mais do que estava previsto no orçamento apresentado.

A Fifa confirmou também que a Copa do Mundo de 2026 contará com 48 seleções, mas ainda não definiu uma nova fórmula de disputa, o que deve ocorrer apenas no próximo ano. A decisão deve refletir diretamente nas receitas.

Enquanto isso, o foco continua na final da Copa do Mundo no Catar. Argentina e França fazem a decisão do torneio neste domingo, às 12h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.