A Fifa considera introduzir a cobrança de pênaltis na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 nas partidas que terminarem empatadas, segundo o site The Athletic. Se a medida for adotada, os placares em igualdade não serão mais possíveis nessa etapa como são hoje.

Se uma disputa terminar, por exemplo, em 1 a 1, a seleção vitoriosa na cobrança de pênaltis ganhará um ponto extra na tabela do seu grupo, totalizando dois pontos, e não os três de uma vitória no tempo regular da partida.

A Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos três países da América do Norte (México, Canadá e EUA), terá 48 seleções em vez de 32. Com isso, são esperados 16 grupos de três cada, o dobro de chaves do Mundial no Catar, e das últimas edições.

O conselho da Fifa foi unânime na votação por três times em cada chave da Copa de 2026, mas a possibilidade de grupos com quatro equipes ganha força em conversas internas.

A cobrança de pênaltis logo após cada partida que terminar em empate poderia aumentar o risco de manipulação de resultados, caso um determinado placar beneficie as duas equipes que jogam na sequência.

A Fifa adota a rodada final de cada grupo para o mesmo horário justamente para evitar que isso aconteça. Por isso, a possibilidade de chaves com quatro seleções cada ainda não foi descartada, uma vez que reduziria esse risco de manipulação de resultados. A entidade que comanda o futebol não comentou o caso.