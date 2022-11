A Fifa revelou, nesta terça-feira, a ‘nova’ capacidade de público de cada um dos oito estádios utilizados na Copa do Mundo do Catar, após os quatro jogos iniciais apresentarem um número de torcedores maior do que o previsto.

Na partida de abertura da Copa, entre Catar e Equador, no estádio Al Bayt em Al Khor, foi divulgado um público de 67.372 torcedores, quando a capacidade inicialmente prevista foi de 60 mil.

O Khalifa International, em Doha, reuniu 45.334 pessoas para ver o duelo entre Inglaterra e Irã, que teve vitória por goleada dos europeus por 6 a 2. A capacidade máxima anunciada anteriormente era de apenas 40 mil lugares.

Para a partida entre Senegal e Holanda, foram anunciados 41.721 espectadores, quando o público total não poderia ultrapassar os 40 mil no Al Thumama.

As ‘novas’ capacidades oficiais são as seguintes: Al Bayt (68.895), Khalifa Internacional (45.857), Al Thumaa (44.400), Ahmad Bin Ali (45.032), Lusail (88.966), 974 (44.089), Cidade Educacional (44.667) e Al Janoub (44.325).

Na história das Copas, o maior público registrado em um jogo foi na final de 1950, no Maracanã, quando 199.854 pessoas viram o Uruguai vencer o Brasil por 2 a 1. Em 1930, no Uruguai, Romênia 3 x 1 Peru, foi visto por apenas 300 torcedores, no Estádio Pocitos, ao registrar o pior público de um Mundial.