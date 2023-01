Movimento na BR-277 (Valquir Aureliano)

A BR-277 seguia sem filas na direção ao Litoral do Paraná e para Curitiba no início da tarde deste domingo (15). Na BR-376, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a fila chegava a 23 quilômetros em no sentido Curitiba e sem filas no sentido Santa Catarina.

Começou a valer nesta sexta-feira (13) a restrição de tráfego, nos finais de semana de janeiro, de veículos pesados na BR-277, na Serra do Mar. A medida, estabelecida Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), visa garantir mais segurança aos usuários e reduzir os congestionamentos na rodovia. A determinação é específica para o Litoral, devido às obras em andamento. A medida começou a valer às 14 horas de sexta, e se estendeu até a meia-noite. No sábado não há restrições. No domingo, das 14 à 0 hora no sentido Curitiba e na segunda, das 6 às 12 horas, no sentido Curitiba, veículos pesados não rodarão na BR-277.