Kely Nascimento, uma das filha de Pelé, publicou uma nova foto ao lado da família na noite deste domingo. A imagem, tirada no quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, conta com os filhos Edinho e Joshua, a filha Flávia, a esposa de Pelé, Marcia Aoki, e netos do ex-jogador.

Na legenda da publicação, Kely agradece o atendimento médico e “reconhece o privilégio que é estar em um hospital como o Albert Einstein” e “ver nosso pai ser tratado por esses profissionais, super competentes e extremamente carinhosos”.

“Mesmo na tristeza temos só que agradecer. Agradecer por estar juntos, agradecer pelo carinho de todos vocês, agradecer por poder estar aqui agora com ele. Feliz Natal”, disse a filha do Rei. “Muita saúde, muito amor, muita alegria, muita gargalhadas e muita paixão, hoje e sempre, para todos vocês. Mais uma noite juntinhos com ele”, afirmou.

A SAÚDE DE PELÉ

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. Neste tratamento, ele já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro do ano passado.

Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado. Desde o dia 29 de novembro, ele está internado em São Paulo.