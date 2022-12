Após a confirmação da morte de Pelé, filhos e netos do rei do futebol passaram a postar nas redes sociais homenagens para o ex-jogador. O astro do esporte mundial faleceu nesta quinta-feira após longa luta contra um câncer no cólon.

Pelé passou o último mês internado no Hospital Albert Einstein para tratamento de uma infecção respiratória. Apesar de uma melhora após os primeiros dias, Pelé teve uma piora em seu estado clínico, de acordo com boletim médico de 21 de dezembro e faleceu.

Através de postagens em suas contas no Instagram, Kely Nascimento, Edinho, Gabriel Arantes e outros parentes de Pelé ressaltaram a emoção, carinho, amor e respeito pela vida e pela luta de Pelé nas últimas semanas pela vida.

“Vai com Deus, meu pai”, escreveu Edinho, treinador do Londrina que veio para São Paulo para passar o Natal com Pelé. “Descanse em paz, vô”, homenageou o neto Gabriel, em foto com o Rei do Futebol e seu irmão, Otávio, que usou imagem semelhante na despedida: “Descanse em paz.” Colocou um emoji de coro, em referência ao Rei do Futebol. “Te amo meu vô. Ja já a gente se reencontra”, postou a neta Stephany, com emoji chorando.

Outro Neto do Rei, o são-paulino Arthur fez um post maior para revelar como era sua convivência com o avô, de quem levava puxões de orelhas por não torcer para o Santos. “Então, com certeza hoje é um dia muito doloroso, o mais doloroso da minha vida, mas agora só resta lembrar dos momentos bons, do quer o Pelé fez para o Brasil e para o mundo, as pessoas que ele ajudou e as conquistas que ele teve na carreira e na vida dele”, começou. “E vovô Dico você é o meu ídolo e sempre será, independente de onde você esteja, na terra ou no céu, e eu sempre serei seu Tutu de Feijão. Agora só restam memórias boas juntas. Sei que independente de onde você estiver você sempre estará me apoiando e me abençoando em tudo na vida. Te amo vô.”