José Fernando Ogura/SMCS.

Este fim de semana é a última oportunidade para acompanhar o Auto da Fundação de Curitiba, peça que encena a história de Curitiba e de seus fundadores.

O espetáculo que celebra o aniversário de 330 anos da capital paranaense, completados na quarta-feira (29/3), terá suas últimas apresentações neste sábado e domingo (1º e 2/4), sábado às 19h30, no Passeio Público, e no domingo (2/4), às 12h, no Memorial de Curitiba.