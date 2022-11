A Fitch revisou para baixo o rating da Turquia de BB- para B+ nesta sexta-feira, 18, e manteve a perspectiva negativa para o país. Para a agência, a classificação reflete vulnerabilidades no setor bancário devido à significativa dependência de financiamento estrangeiro e alta dolarização, além do risco de desenvolvimentos na geopolítica e nas relações externas, incluindo sanções, e também de agitação social interna, possam impactar a estabilidade econômica.

Na visão da Fitch, o atual mix de políticas e a potencial reação a choques podem enfraquecer ainda mais a confiança doméstica, reduzir as reservas e levar ao financiamento externo e pressões domésticas de liquidez. A agência vê ainda uma posição de ativos externos líquidos do banco central fraca e riscos de pressões renovadas no balanço de pagamentos em caso de mudanças no sentimento do investidor.