O Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo, e levou o título da segunda edição da Brasil Ladies Cup, torneio feminino de futebol. A atacante Sole Jaimes marcou o gol que garantiu a taça ao rubro-negro nesta terça-feira.

O time carioca terminou sua campanha no torneio com o incrível aproveitamento de 100%, tendo vencido Universidad de Chile, São Paulo e Ferroviária na primeira fase, além da equipe gaúcha, na decisão.

Internacional e Flamengo realizaram um primeiro tempo bastante movimentado e equilibrado, com chances para os dois lados. Porém, nenhuma das equipes conseguiu inaugurar o marcador na etapa inicial, que foi marcada por grande intensidade e triunfo dos sistemas defensivos.

Aos 6 minutos, Lelê arrancou pela esquerda e chutou contra o gol rubro-negro, mas a bola atingiu a rede pelo lado de fora. Aos 15, o time rubro-negro respondeu com um cabeceio perigoso da atacante Sole Jaimes, que só não entrou porque Isa Haas salvou em cima da linha. No fim da primeira etapa, após levantamento de Jucinara, novamente a camisa 99 do Flamengo subiu mais do que as zagueiras do Inter e finalizou de cabeça, mas a bola saiu por cima da meta.

O segundo tempo seguiu equilibrado, com as defesas das duas equipes cedendo poucos espaços. Aos 18, o rubro-negro protagonizou o primeiro lance de perigo. Após cruzamento na área, a volante Thaisa apareceu de surpresa e cabeceou por cima. Minutos depois, Sole Jaimes e Maria tabelaram, a bola sobrou para Crivelari, que finalizou de longa distância e quase marcou. A equipe carioca dominava a partida e seguia criando chances.

A atacante Criveli arrancou pela esquerda e bateu da entrada da área. Impedindo o gol da camisa 93, a goleira Gabi Barbieri espalmou e jogou para escanteio. Aos 34, Maria Alves cobrou falta frontal e acertou a trave. No rebote, Sole Jaimes marcou, mas o bandeira assinalou impedimento. No lance seguinte, a centroavante argentina aproveitou o cruzamento de Jucinara e testou de cabeça para o fundo do gol, desta vez em posição legal, e tirou o zero do placar. Na reta final, a equipe gaúcha até pressionou em busca do empate, mas não evitou o título do clube carioca.