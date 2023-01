A segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior começará nesta quinta-feira, com Flamengo, Cruzeiro e Grêmio em campo. A primeira rodada também terminará com outros dois jogos: Nacional-SP x XV de Piracicaba-SP, e Juventude-RS e Alecrim-RN.

Após estrear com empate sem gols diante do Floresta-CE, o Flamengo tenta se recuperar diante do XV de Jaú, que venceu o Aparecidense-GO por 1 a 0. O time carioca é um dos favoritos ao título, mas precisará se reencontrar para seguir na busca do quinto título. Já venceu em 1990, 2011, 2016 e 2018.

O Cruzeiro, por sua vez, estreou fazendo sonoros 5 a 0 no Comercial-MS e lidera sozinho o Grupo 10. O próximo desafio é frente ao Capivariano-SP, que começou vencendo o Penapolense-SP por 4 a 0. O time celeste tem apenas um título do torneio, conquistado em 2007.

Por fim, o Grêmio, que ainda não foi campeão do torneio, estreou com um empate sem gols diante do Cruzeiro-AL e agora enfrenta o líder do Grupo 8, o Guarani, que venceu a Francana-SP por 4 a 1.

CONFIRA OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA:

13h

Nacional-SP x XV de Piracicaba-SP

15h15

Juventude-RS x Alecrim-RN

JOGOS DA SEGUNDA RODADA:

12h45

Penapolense-SP x Comercial-MS

15h

Capivariano-SP x Cruzeiro-MG

17h15

Francana-SP x Cruzeiro-AL

19h30

XV de Jaú-SP x Floresta-CE

Guarani-SP x Grêmio-RS

21h45

Aparecidense-GO x Flamengo-RJ