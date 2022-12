A amarga eliminação da Alemanha na primeira fase da Copa do Mundo, mesmo após vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica, deixou o técnico Hansi Flick reflexivo. Questionado sobre as dificuldades enfrentadas no Catar, o treinador expôs um pouco do que pensa a respeito do futuro da seleção alemã e admitiu que será necessária uma reconstrução para evitar novos traumas.

“Temos que analisar o que foi feito e tirar conclusões. Teremos que trabalhar de uma maneira diferente. Para o futuro, para os próximos dez anos, seria importante focar na próxima geração”, disse. “Acabaram de nos eliminar do Mundial e precisamos nos levantar o quanto antes. Veremos de que forma podemos aplicar nossos projetos”, completou.

Embora tenha falado sobre renovação, Flick defendeu o grupo atual de jogadores da Alemanha. De qualquer forma, reconheceu que alguns erros foram cometidos durante a disputa. “Há qualidade, temos jogadores que estão nos melhores clubes do mundo, mas erramos algumas vezes, e não busco desculpas”, afirmou.

O treinador também deixou de lado o fato de a eliminação alemã ter sido confirmada pela derrota por 2 a 1 da Espanha para o Japão. “Não me interessam as outras equipes. É tudo nossa culpa. Tivemos chances quando jogamos contra a Espanha e também contra o Japão. Se tivéssemos marcado, as coisas seriam diferentes. Fico incomodado pelos erros que cometemos”, comentou.

Campeã em 2014, no Brasil, a Alemanha amargou sua segunda eliminação consecutiva na fase de grupos de um Mundial, pois também caiu precocemente em 2018, na Rússia. Depois da queda traumática, a Federação Alemã de Futebol manteve o técnico Joachim Low, mas o demitiu após a eliminação na Eurocopa disputada em 2021. Flick, que fazia uma boa campanha no Bayern de Munique, foi contratado para a vaga.