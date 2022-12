Desde o dia da confirmação da ampliação de seu vínculo no comando do Fluminense, por mais duas temporadas, que o técnico Fernando Diniz vem trabalhando pela permanência das principais peças do elenco. O clube já havia renovado com o meia Ganso e o goleador Cano e nesta quinta-feira revelou que também chegou em acordo com o experiente zagueiro Manoel, garantido por mais dois anos.

O contrato atual de Manoel com o Fluminense ia apenas até o fim de abril de 2023. Nome de confiança do técnico na defesa, o jogador de 32 anos assinou até dezembro de 2024 com opção de renovação por mais uma temporada.

Manoel chegou ao clube em 2021, mas foi na atual temporada que viveu seu auge. Foram 51 partidas disputadas, com sete gols marcados, além de duas assistências. Além de contribuir no ataque, teve belos números na defesa, com 173 bolas recuperadas, 31 desarmes, 35 interceptações e 90% de acerto no passe.

“Estou muito feliz com essa renovação e por poder dar sequência no meu trabalho aqui no Fluminense”, comemorou o zagueiro. “Foi um ano especial, e acho que temos grandes coisas para conquistar. Agradeço a todos do clube pela confiança no meu trabalho e à torcida pelo carinho que venho recebendo”, seguiu. “Agora temos mais um tempo juntos para fazermos história.”

Ganhar coisas grandes em 2024 virou obsessão no Fluminense. O clube lamentou ficar no “quase” este ano nas competições mais importantes, como a Copa do Brasil, na qual caiu na semifinal e no Brasileirão, no qual foi o terceiro, e o foco é brigar não apenas no Nacional, mas por sua grande meta: a conquista da América.