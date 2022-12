A rivalidade entre franceses e ingleses vem aumentando nesta Copa do Mundo em função do esperado duelo deste sábado pelas quartas de final do torneio. Em resposta ao zagueiro Walker, que disse saber como parar Mbappé em campo, o meia Fofana usou a ironia para responder o rival.

“Tiro o chapéu. Se ele pode parar Kylian, bom para a Inglaterra. Mas lembro que há outras 19 equipes na liga francesa que estão esperando essa resposta. A verdade está em campo”, respondeu o atleta em um tom de desafio.

Fofana tem conhecimento de causa para falar do camisa dez da França. Ele atualmente defende o Monaco e está acostumado a encarar as arrancadas do atual artilheiro da Copa no Campeonato Francês. Não bastasse isso, também enfrenta Mbappé nos treinamentos comandados por Didier Deschamps no Catar.

Tanto nas atividades de campo, como na concentração, o jeito descontraído é uma marca de Fofana, que até pouco tempo nem imaginava estar disputando uma Copa do Mundo. A sua estreia pela seleção aconteceu em setembro deste ano. Depois disso, viu o seu nome constar na lista dos 26 atletas convocados.

Na campanha da Copa, o jogador vem consolidando a sua marca como coadjuvante. Entrou no segundo tempo nas vitórias sobre Austrália e Dinamarca e foi titular na derrota por 1 a 0 para a Tunísia. Diante da Polônia, nas oitavas, também entrou na etapa complementar.

Acostumado a batalhar por seus sonhos, Fofana teve um início inusitado antes de brilhar pelos gramados franceses. Após ser dispensado nas categorias de base do Centro de Treinamento Clairefontaine, o então adolescente de 14 anos foi ganhar a vida como entregador de pizzas. “Foi a maneira que eu encontrei de ganhar dinheiro e também de seguir meus sonhos”, afirmou o jogador.

A partir daí, ele iniciou uma peregrinação. Foi defender um time amador no nordeste de Paris para cultivar o objetivo de tornar-se jogador. Suas atuações pelo Drancy, o credenciaram a assinar, depois de dois anos, um contrato de juniores com o Strasbourg, em 2017. Com os ventos soprando a favor, Fofana estreou na primeira divisão do país no ano seguinte, contra o Lyon.

A transferência para o Monaco, em 2020, consolidou o seu início de carreira e pavimentou a sua trajetória para se destacar no Campeonato Francês e chegar à seleção. Agora, no Catar, ele espera ampliar seus horizontes ajudando a seleção nacional a garantir uma vaga nas semifinais do Mundial.