Em situações opostas, Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa, após recuperação na tabela, tentam encurtar a distância para o G-8, tendo como objetivo garantir vaga na Pré-Libertadores. Enquanto isso, o time goiano precisa da reabilitação após duas derrotas seguidas para seguir vivo na briga contra a zona de rebaixamento.

Atualmente, o Atlético-GO é o 18º colocado, com 33 pontos, e se perder pode ser rebaixado para a Série B ainda nesta rodada. Desde que o Cuiabá, com 37 pontos, vença o Palmeiras, na Arena Pantanal, e o Coritiba, com 38 pontos, supere o Flamengo, no estádio Couto Pereira. O Fortaleza não corre riscos e aparece em décimo, com 48 pontos, apenas três atrás do São Paulo, primeiro time dentro da zona da pré-Libertadores, com 51 pontos.

O técnico Juan Pablo Volvoja terá força máxima para armar o Fortaleza. De fora da goleada de 4 a 0 sofrida diante do Palmeiras, por conta de questões contratuais, o meia Lucas Lima volta a ficar à disposição e tem tudo para começar jogando.

“Agora é pensar no Atlético-GO, que é o mais importante. Analisar, descansar e pensar que ainda há possibilidade de conseguir um objetivo importante”, disse o comandante. Ele deve manter a mesma base dos últimos jogos, porém, não quis confirmar a escalação.

O técnico Eduardo Souza tem um desfalque certo para armar o Atlético-GO. O atacante Diego Churín recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 2 para Santos e está suspenso. Com Ricardinho fora dos planos, Luiz Fernando e Wellington Rato brigam pela titularidade.

No meio-campo, Airton está de volta após cumprir suspensão, mas há possibilidade de Shaylon ser mantido. Quem também volta a ficar à disposição após cumprir suspensão são os volantes Willian Maranhão e Edson Fernando. No mais, a base será a mesma que vem atuando nas últimas rodadas.

“É um momento delicado, muito difícil, mas temos que continuar unidos, nos dedicando. Temos um jogo muito complicado contra o Fortaleza, que está brigando por uma vaga na Libertadores, mas tenho certeza que vamos chegar bem, fazer um grande jogo e surpreender”, analisou Marlon, que minimizou as derrotas para São Paulo e Santos ao analisar o desempenho atleticano nos dois jogos.