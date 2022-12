Uma mulher morreu na quarta-feira, 28, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade de São Carlos, no interior paulista. O município foi afetado por duas tempestades em menos de 18 horas. De acordo com a prefeitura, a chuva acumulada chegou a 202 milímetros, o equivalente a 87% da média estimada para todo o mês de dezembro.

Moradora do bairro Azulville, a professora Cláudia Maria Guerreiro, de 53 anos, morreu no fim da tarde de quarta-feira. Ela tentava atravessar a Rua Tiago Caruso, quando foi arrastada pela correnteza de uma enxurrada.

Diversos pontos de alagamentos foram registrados, sendo necessárias interdições em toda a cidade, principalmente na rotatória do Cristo, na Praça Itália e no centro, junto ao mercado municipal.

Além de residências de diversos bairros que foram tomadas pela água e veículos que foram arrastados pela chuva, houve registro de prejuízos de comerciantes que tiveram suas lojas atingidas.

A infraestrutura urbana também foi atingida. Em algumas vias, parte do asfalto saiu praticamente por inteiro. Ponte, muros e outros equipamentos públicos também foram afetados.

“Toda a prefeitura está mobilizada neste momento na recuperação, limpeza e atendimento às regiões atingidas. O trabalho emergencial se soma às ações tomadas nos últimos anos, como a construção de piscinões para a retenção de águas pluviais e implantação de drenagem em bairros sem a infraestrutura”, acrescentou o município.

Neste momento estão interditadas total ou parcialmente:

– Ponte próxima à Casa Nazaré;

– Centro/General Osório;

– Rotatória Cristo;

– Ponte perto da Casa Branca no sentido do shopping;

– Parque Ecológico;

– Entrada Babilônia;

– Rotatória perto da imobiliária Cardinali;

– Avenida Comendador Alfredo Maffei.

Atendimento às famílias

As equipes da prefeitura, por meio da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, estão trabalhando no atendimento às famílias mais atingidas. “Em duas ocupações no bairro Antenor Garcia, as equipes levaram lonas, mantimentos e verificaram as condições dos moradores, especialmente crianças e idosos”, informou a pasta.

Na tarde de quarta, moradores publicaram vídeos nas redes sociais mostrando os transtornos provocados pelas tempestades.