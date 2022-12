A Fifa divulgou nesta segunda-feira o quadro de arbitragem para a semifinal da Copa do Mundo entre França e Marrocos, marcada para as 16 horas de quarta-feira, no Al Bayt Stadium. O duelo será apitado pelo árbitro mexicano César Ramos e terá a brasileira Neuza Back como integrante da equipe de arbitragem de vídeo.

Em campo, o profissional do México terá a companhia dos compatriotas Alberto Marin e Miguel Hernández como assistentes e do venezuelano Jesus Valenzuela na função de quarto árbitro. A semifinal será o quarto jogo deste Mundial com arbitragem de Ramos, que apitou o empate sem gols entre Dinamarca e Tunísia, a vitória por 2 a 0 do Marrocos sobre a Bélgica e a goleada por 6 a 1 de Portugal diante da Suíça.

Na cabine do VAR, Neuza ficará responsável pela checagem de impedimentos, mesma função que exerceu na vitória por 2 a 1 da França sobre a Inglaterra, nas quartas de final. A equipe de vídeo será comandada pelo canadense Drew Fischer e contará também com o colombiano Nicolas Gallo e o americano Armando Villarreal.

Neuza Back integrou, na vitória por 4 a 2 da Alemanha sobre a Costa Rica durante a fase de grupos, a primeira comissão de arbitragem feminina em uma Copa do Mundo. Ao lado da mexicana Karen Diaz Medina, a brasileira foi auxiliar da francesa Stéphanie Frappart, árbitra principal do jogo.

CAMISA HISTÓRICA

Como reconhecimento pelo feito de ser a primeira mulher a apitar uma partida em um Mundial de futebol masculino, Frappart encontrou-se nesta segunda-feira, em Doha, com o diretor do Museu da Fifa, Marco Fazzioni, para quem entregou a camisa utilizada durante o duelo entre costa-riquenhos e alemães. A peça fará parte da exposição permanente do museu, localizado em Zurique, na Suíça, onde a árbitra receberá uma homenagem após o fim da Copa.