O sistema defensivo do Marrocos, que sofreu apenas um gol na Copa do Mundo, na vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, tem surpreendido muita gente, inclusive os jogadores franceses, próximos adversários dos marroquinos. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, os defensores Varane e Koundé exaltaram um dos pontos fortes da equipe africana, que vem fazendo história no Mundial.

“Acho que é uma equipe sólida. Estão escrevendo história no futebol marroquino. Têm grande espírito de time, o que dá a eles muita confiança. Eles têm fortes contra-ataques, com boas ações individuais. Não estão aqui por sorte. Então, esperamos um jogo difícil”, disse o zagueiro do Manchester United.

Koundé seguiu a linha do companheiro de equipe e afirmou que o adversário deixou de ser surpresa. “Realmente, é um bom time. Venceram bons times. Não estamos surpresos de vê-los aqui. Mereceram, jogaram bem. Tiveram boas performances. Mas esperamos complicar o jogo deles”, explicou.

Varane descartou a pressão que a França poderia sofrer diante do Marrocos por ser favorito. A equipe francesa é a atual campeã e enfrenta um adversário que já passou por Espanha e Portugal. “Temos que nos adaptar. Contra a Polônia, muitos jogadores não haviam jogado o jogo anterior, contra a Tunísia. Tivemos que reagir. Mas não há pressão baseada no adversário. É sempre alto nível, e não há diferença baseada em quem vamos enfrentar”, completou.

Buscando chegar à sua segunda final de Copa do Mundo consecutiva, a França enfrenta o Marrocos nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Al Bayt Stadium.