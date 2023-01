A Rede Evangelizar de Comunicação fará, nesta quinta-feira (5), a exibição ao vivo e em rede nacional do funeral do Papa Emérito Bendo XVI. A transmissão vai começar às 4h40 da manhã, no horário de Brasília. O funeral acontecerá na Praça São Pedro, no Vaticano, e terá Missa presidida pelo Papa Francisco.

Bento XVI faleceu na véspera do Ano Novo, aos 95 anos. Em sua audiência semanal no Vaticano, Papa Francisco chamou o antecessor de “grande mestre da catequese”. Milhares de fiéis já participaram do velório para prestar as últimas homenagens ao pontífice. E, para o dia do funeral, são esperadas milhares de pessoas.

A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV Evangelizar e Rádio Evangelizar, com sinal para toda a rede de afiliadas e parceiras, que conta com mais de 1.600 emissoras de rádio e 400 canais de TV. Qualquer emissora pode retransmitir a programação, usando o sinal da Rede Evangelizar via satélite.

SERVIÇO | Transmissão do funeral do Papa Emérito Bento XVI na Rede Evangelizar de Comunicação

4h40 – Oração do Santo Rosário presidida pela Cúria Romana, na Praça São Pedro.

5h30 – Missa fúnebre, presidida pelo Papa Francisco.

Orientações para retransmissão via satélite

Satélite – Star One D2 em banda C, 70º Oeste, frequência:4094, symbol Rate 5000, horizontal, PCR:513, FEC:3/4.

PID Video: 0512

PID de áudio TV: 4112

PID áudio rádio: 4113