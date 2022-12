Esta final pode mudar muitas coisas na França. Seria o terceiro título em apenas 24 anos, período em que a seleção disputou quatro finais. Isso colocaria a seleção francesa como a equipe mais forte do século, depois de ter sido uma seleção sem muita expressão no século 20. Com o título, a França seria como a Alemanha dos anos 1980, por exemplo.

Para o país, será um pouco difícil fazer uma grande festa em caso de vitória, da forma como costumamos fazer, porque estamos no inverno. Está muito frio em Paris, a temperatura não passou de 1ºC nos últimos dias. As pessoas estão vendo os jogos de casa, mais de 20 milhões assistiram à semifinal e, para a decisão, a expectativa é que a audiência ultrapasse 30 milhões, o que equivale à metade da população.

Mas o fato é que hoje o futebol ocupa um lugar muito importante na França. A França hoje é uma nação de esportes, o que não era há 20 ou 40 anos. Este título faria o futebol francês entrar em outro patamar. A França ganha muitos títulos em outras modalidades, como handebol, vôlei e basquete. Assim, em termos de esportes coletivos, poderíamos dizer que somos a nação mais forte do mundo.

Além disso, ganhar dois títulos consecutivos seria algo incrível, porque seria igualar o Brasil de Pelé. Haveria um paralelismo entre a França de Mbappé e o Brasil de Pelé. Mbappé é um talento incrível, muito jovem, que assim como Pelé pode ainda ganhar muitos títulos.

Temos que destacar ainda a vitória pessoal de Didier Deschamps, que foi o capitão em 1998, naquele título inesquecível no Mundial disputado em casa. Foi nossa primeira conquista planetária, até hoje muito importante na memória coletiva. Se vencer neste domingo, Deschamps terá sido campeão duas vezes como técnico em apenas quatro anos, algo realmente incrível.

E não podemos esquecer que, no início da Copa do Mundo, a seleção francesa se apresentou sem muitos de seus jogadores, que estavam lesionados. Pogba, Kanté, Benzema, que se machucou a poucos dias do Mundial. Depois, alguns ficaram fora ao longo da competição. Portanto, a equipe campeã do mundo seria uma equipe formada por muitos substitutos, e se olharmos no banco há muitos jogadores que talvez nem estariam aí.”

Em depoimento ao repórter Marcio Dolzan