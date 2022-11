Uma das ausências mais sentidas na convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, falou pela primeira vez sobre ter ficado fora da lista final. No programa Altas Horas, da TV Globo, o jogador do Flamengo, pivô de uma polêmica recente durante a festa do título da Copa Libertadores, admitiu ter criado expectativa em estar no Mundial e revelou ainda estar torcendo para a seleção brasileira conquistar o hexacampeonato no Catar.

“No momento do anúncio eu estava em casa com meus pais, paramos para assistir e infelizmente não aconteceu, mas fico feliz com o carinho do público, por todos que acham que eu deveria estar lá. Espero de coração que sejamos hexa. Confio nos planos de Deus porque sei que uma hora vai acontecer e o que eu tenho para fazer daqui para frente é continuar trabalhando”, declarou o atacante.

Gabigol chegou a ser testado pelo treinador durante este ciclo para a Copa do Mundo, mas não conseguiu se firmar na seleção brasileira. Ele perdeu ainda mais espaço com a ascensão de Pedro, seu companheiro de Flamengo, na atual temporada. O jogador estaria ainda atrás de Matheus Cunha e Roberto Firmino, que também ficaram de fora da lista, na preferência de Tite.

A ausência de Gabigol na lista de Tite foi motivo de xingamentos ao treinador durante a festa do Flamengo pelos títulos conquistados em 2022. No clima de festa, Gabigol acabou entrando na brincadeira e motivou a torcida rubro-negra a seguir provocando o treinador da seleção brasileira. Sobre o caso, o atacante preferiu não comentar.

JOGARIA EM OUTRO TIME NO BRASIL?

Ainda no programa, Gabigol foi questionado sobre a possibilidade de deixar o Flamengo para atuar em outra equipe do futebol brasileiro. O atacante voltou a expressar o carinho pelo Santos, mas admitiu ter identificação com o Corinthians. “Sim, (voltaria) para o Santos. Mas é uma verdade, eu combinaria muito bem com o Corinthians”, afirmou o atacante, que arrancou aplausos dos convidados do programa.

Apesar da declaração, Gabigol já falou em mais de uma oportunidade que quer seguir no Flamengo por muito tempo. O atacante tem 210 jogos com a camisa rubro-negra e 133 gols marcados. Ele é um dos maiores ídolos do clube, muito pelas conquistas recentes, dentre elas, duas Libertadores.