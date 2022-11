Novo camisa dez do Flamengo com a aposentadoria de Diego Ribas, Gabigol foi o centro das atenções na programação da festa armada para a torcida rubro-negra festejar a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil neste domingo, nas ruas do Rio. Em resposta às manifestações de solidariedade dos torcedores por não ter sido convocado para a Copa do Mundo do Catar, o atacante aproveitou o evento para alfinetar Tite. “Eu já jogo em uma seleção.”

A massa que acompanhou o trio elétrico puxou o canto de protesto ao técnico da seleção brasileira.

Na lista de provocações e ironias, Gabigol também mandou farpas para o Real Madrid, representante europeu que vai disputar o Mundial de Clubes no ano que vem. “Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar”, cantou o atleta embalando a torcida.

Na comemoração sobraram homenagens. Gabigol felicitou os companheiros de clube, em especial, o meia Diego Ribas. Novo dono da camisa dez, ele festejou a novidade ao som do microfone.

“É um prazer usar a camisa dez do Zico e do Diego. Eu terei muita honra em usar essa camisa. Isso aqui é o Flamengo, o Flamengo é favela. Vamos comemorar”, sentenciou o jogador.

Na festa, um drone entregou a camisa com o novo número ao jogador em ação simbólica de um dos patrocinadores do clube.

O trio elétrico também serviu de palanque para um pedido do artilheiro. O desfecho positivo para repatriar o volante Gérson. O atleta, que estava no futebol francês, já está no Rio e as negociações para o seu retorno junto ao Olympique estão sendo mantidas pela diretoria carioca.