Após deixar o Catar em razão da lesão sofrida durante a derrota por 1 a 0 da seleção brasileira para Camarões, na última sexta-feira, pela Copa do Mundo, o atacante Gabriel Jesus passou por uma cirurgia no joelho direito nesta terça, em Londres. O Arsenal, time no qual o jogador atua, informou que o procedimento foi bem sucedido.

Nos próximos dias, Jesus começará o processo de reabilitação nas dependências do clube inglês. “Todos estão apoiando Gabi e vão trabalhar duro para que ele volte aos gramados o mais rápido possível”, diz o comunicado emitido pelo Arsenal, sem nenhuma projeção sobre quanto tempo a recuperação deve durar.

De acordo com veículos da imprensa inglesa, como The Guardian e Telegraph, o período pode ser de até três meses, dependendo de como o jogador responder ao tratamento. Após a cirurgia, Jesus publicou em seu perfil do Instagram uma foto ainda no leito do hospital. “Deus é maravilhoso. Eu vou voltar mais forte”, escreveu.

Reserva da seleção brasileira, o atacante do Arsenal entrou em campo em todos os jogos anteriores à lesão. Após ser utilizado no segundo tempo das vitórias sobre Sérvia e Suíça, começou jogando contra Camarões, em jogo no qual o técnico Tite decidiu poupar o time titular.

Aos 25 anos, Gabriel Jesus estava disputando sua segunda Copa do Mundo. Embora tenha chegado ao Mundial sabendo que teria poucas chances de ser titular, como foi em 2018, alimentava a expectativa de oferecer atuações de destaque, mesmo saindo do banco, já que teve excelente início de temporada com o Arsenal, após deixar o Manchester City.