Uma das principais vozes do futebol brasileiro está de malas prontas – e champagne na mão – rumo ao Catar. Por meio de um vídeo postado nas suas redes sociais, o narrador Galvão Bueno, da rede Globo, exibiu sua partida para o país-sede do mundial de dentro do avião e fez questão de mostrar que está recuperado da covid-19.

“Vamos embora. Partiu Catar! Vamos embora com conforto. Muita sorte para nós na Copa do Mundo. Saúde”, disse Galvão, sentado na primeira classe da aeronave e com uma taça de champanhe na mão.

O locutor chega para participar da sua 11ª Copa do Mundo. Porém, Galvão não deve narrar o jogo de abertura do mundial, entre Catar e Equador, neste domingo, 20, às 13h (horário de Brasília), como tradicionalmente faz.

A ida ao país asiático precisou ser adiada porque, no último dia 9, o narrador foi diagnosticado com covid-19 e precisou ficar internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na semana passada.

Galvão Bueno teve alta na última quarta-feira e precisou esperar alguns dias até fazer um teste que desse negativo para a doença. Na ocasião, o narrador fez questão de gravar um vídeo noticiado a sua recuperação e alertando para o retorno de uma possível nova onda de casos de coronavírus. “Tomem cuidado, a covid voltou forte”, disse.

Embora não chegue a tempo de gravar o jogo inaugural do torneio, Galvão deverá ser a voz das narrações dos jogos da seleção brasileira. O Brasil estreia na próxima quinta-feira contra a Sérvia, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Janoub.