A classificação direta à Libertadores de 2023 era o que a diretoria do Corinthians precisava para dar a largada na formação do elenco para o próximo ano, independentemente da permanência do técnico Vítor Pereira. Mesmo ainda sem definir se o português fica – dará a resposta somente no fim do Brasileirão -, o clube vai trabalhar para reforçar o elenco para sonhar em “brigar por igual” com as forças do País.

O clube sonha com reforços do meio para a frente e uma das prioridades é a manutenção de Yuri Alberto, que pertence ao Zenit e já manifestou o interesse em permanecer em definitivo. Seu empréstimo termina no meio do ano, mas o Corinthians já quer virar o ano com uma definição. Os russos não estipularam um valor do atacante de somente 21 anos.

De certo é que o setor ofensivo vai ganhar novas peças. Com a grave lesão de joelho de Gustavo Silva – só deve voltar daqui nove meses – um atacante de beirada será contratado e o nome da vez é Artur, do Red Bull Bragantino, que deseja deixar o clube do interior. O Corinthians estuda formas de investimento no jogador, considerado caro.

Ainda para o setor ofensivo, um centroavante de ofício também está na lista de reforços do presidente Duílio Monteiro Alves, que tem vantagem sobre a concorrência para fechar com Pedro Raul, atualmente no Goiás, mas que pertence ao Kashima Reysol, do Japão. O centroavante já deu sinal positivo para a oferta corintiana, e o clube paulista busca um acordo com os japoneses.

Maycon dificilmente permanecerá para 2023, assim como Xavier não deve ter o contrato que vence no fim do ano renovado. Cantillo caiu de rendimento e tende a sair, assim como Mateus Vital já busca novo clube e Ramiro virou incógnita por não gozar de prestígio com a torcida. Com tantas peças do meio possivelmente já arrumando as malas, a diretoria faz uma busca no mercado em nomes desconhecidos de potencial, como fez com Elias, Ralf e Paulinho, todos contratados como apostas e que brilharam.

Matheus Bidu pode chegar para brigar pela lateral-esquerda, com Bruno Melo de saída e Fábio Santos correndo risco de não renovar. Na defesa, Robson Bambu será devolvido e Balbuena e Bruno Méndez também correm risco de saída. Robert Renan é considerado uma joia, mesmo assim um novo defensor deve ser contratado.

Vítor Pereira pode rodar o elenco nestes últimos jogos, a começar pelo Ceará, no sábado, já ajudando a diretoria na montagem do time de 2023. O clube já quer abrir a próxima temporada brigando pela taça do estadual.