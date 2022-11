O espanhol Gavi luta para não entrar na longa lista de lesionados da Copa do Mundo do Catar. O meio-campista não treinou, nesta segunda-feira, com os demais companheiros, um dia após o empate com a Alemanha, por 1 a 1, pela segunda rodada do Grupo E do Mundial.

O jogador, de 18 anos, foi substituído com dores, aos 21 minutos do segundo tempo do jogo contra os alemães, mas segundo integrantes do departamento médico espanhol, não deverá ser problema para quinta-feira, na última partida da fase de grupos contra o Japão. A Espanha vai precisar de pelo menos um empate para se classificar às oitavas de final.

Gavi se tornou o terceiro jogador mais jovem a marcar um gol em copas do mundo, na goleada imposta pela Espanha sobre a Costa Rica, por 7 a 0, na primeira rodada. Com apenas 18 anos e 110 dias, só é superado por Pelé (17 anos e 227 dias, em 1958) e pelo mexicano Manuel Rosas (18 anos e 92 dias, 1930).

Gavi e Pedri, de 20 anos, são dois destaques da renovada seleção da Espanha, que busca o segundo título Mundial. O primeiro foi em 2010, na África do Sul.

A Espanha lidera o Grupo E, com quatro pontos, contra três de Japão e Costa Rica. A Alemanha soma apenas um, após duas rodadas disputadas.