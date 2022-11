Confirmado como integrante do grupo de Agricultura no governo de transição, o deputado federal Neri Geller (PP-MT) afirmou nesta quarta-feira, 16, que, passada a corrida eleitoral, mais representantes do setor estão na busca por estabelecer um diálogo com o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nas eleições, o agronegócio deu apoio mais expressivo ao candidato derrotado e atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

“Pessoal está baixando a poeira e começando a vir conversar, é o caminho, pacificar”, disse Geller ao ser questionado sobre os apoios ao chegar no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, junto do senador Carlos Fávaro (PSD-MT), também integrante do GT de Agricultura.

Os nomes do comitê foram confirmados nesta manhã pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). Também participam a senadora Kátia Abreu, o ex-ministro Luiz Carlos Guedes, o ex-deputado federal Joe Valle (DF), o ex-diretor presidente da estatal, Silvio Crestana, e a ex-diretora-executiva, Tatiana Deane de Abreu Sá. O grupo ainda conta com a participação do presidente e CEO da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), Evandro Gussi.

Questionado sobre entidades que tinham expectativa de participar da transição mas que, no momento, não foram contempladas com representantes, Faváro afirmou que mais nomes devem ser adicionados ao comitê, e que a escolha será feita setorialmente. “Deve aumentar, vamos escolher setorialmente, falar com todos”, respondeu.