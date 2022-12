A Croácia teve a famosa “geração de ouro” nos últimos oito anos e conseguiu chegar em duas semifinais consecutivas de Copa do Mundo. Na Rússia, caiu apenas na final para a França. Já no Catar, na terça-feira, não conseguiu fazer frente à Argentina e perdeu por 3 a 0. Muitos destes jogadores que carregaram a equipe até estas fases finais já não estarão mais na seleção em 2026.

Principal jogador da Croácia, Luka Modric estará com 41 anos na próxima Copa do Mundo tem chances reduzidas de seguir na seleção ou até mesmo atuando em clube. Além dele, outros atletas devem permanecer até a Eurocopa de 2024, casos de Ivan Perisic (33, atualmente), Dejan Lovren (33) e Andrej Kramaric (31).

O próprio treinador, Zlatko Dalic, entende que será preciso uma reformulação para a seleção croata seguir brigando por títulos nas competições que disputará nos próximos anos. O técnico revelou também que quer seguir no comando da equipe, visando o novo ciclo.

“Bem, talvez este seja o fim da geração na Copa do Mundo. Alguns deles estão em uma idade em que será difícil jogar a Copa de 2026. Acho que muitos jogadores terminarão na Eurocopa de 2024. Meu plano agora é me classificar com a Croácia para a Euro. Tenho contrato até lá”, destacou.

Diferente do que foi em 2018, a Croácia foi se classificando para as fases finais da Copa do Mundo nos “trancos e barrancos”, tirando a bela atuação, ainda na fase de grupos, sobre o Canadá (4 a 1). A equipe de Dalic também empatou com o Marrocos e a Bélgica, ambos por 0 a 0. Contra os belgas, só não foi eliminado porque Lukaku desperdiçou chances claras de gol.

No mata-mata, a Croácia saiu atrás contra Japão e Brasil, buscou o empate e conseguiu a classificação nos pênaltis. Diante da Argentina, virou presa fácil para Lionel Messi e companhia, que venceram por 3 a 0.